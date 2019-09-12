15 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن 3 شخصيات بالقاعدة

واشنطن(صدى):

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مكافأة مالية بقيمة 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن 3 قادة كبار في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المكافأة ستكون نقدية ؛ حيث تأتي في إطار برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لها.

وأوضحت أنها ستقدم 5 ملايين دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن أحد 3 قادة بارزين في جماعة حراس الدين“المرتبطة بالقاعدة، وهم أبو عبد الكريم المصري، وفاروق السوري، وسامي العريدي.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن عبد الكريم المصري، هو مواطن مصري الجنسية، وعضو سابق في مجلس شورى حراس الدين.

و فاروق السوري، المعروف أيضًا بسمير حجازي وأبو همام الشامي، قاتل في أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي، ودرّب لاحقًا مقاتلين بالقاعدة في العراق.

والعريدي، هو مواطن أردني، تتهمه واشنطن بالضلوع في مؤامرات لمهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة، وفق البيان ذاته.