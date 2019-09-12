شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل للسيارات توفر وظائف (للرجال والنساء)، بنظام (الدوام الجزئي – الفترة المسائية)، للعمل بالشركة بعدة مدن بالمملكة، بمسمى (استشاري مبيعات سيارات)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم أو المتقدمة متفرغاً للعمل (دوام جزئي) الفترة المسائية، ألا يكون موظفاً أو موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع ضرورة كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):[email protected]