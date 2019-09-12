إنقاذ كويتين تعطل قاربهما في عرض البحر بالدمام (صور)

نايف السالم(صدى):

أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع الجبيل في المنطقة الشرقية، شخصين تعطل بهما قاربهما في عرض البحر.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، بلاغًا عن تعطل قارباً كويتياً بعرض البحر.

واستكمل: ” تم على الفور توجيه دورية من القطاع، وعند وصولها إلى موقع البلاغ، عثرت على القارب متعطلاً، وعلى متنه شخصان أحدهما يحمل الجنسية الكويتية ومرافقه يحمل الجنسية الهندية، وهما بحالة صحية جيدة ” .

وأكد المتحدث الرسمي، أنه تم التأكد من سلامة الراكبين، وتقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل، ومرافقتهما حتى غادرا لوجهتهما المقصودة.