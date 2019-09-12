دوقة كامبريدج تصدم العائلة الملكية بـ أقراط بدولار واحد

لندن(صدى):

تُعرف دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بشعبيتها الكبيرة بين الشعب البريطاني؛ فتستطيع أن تلبس الغالي والرخيص وتلفت الأنظار.

لا تتردد دوقة كامبريدج وأيقونة الموضة كيت ميدلتون، في ارتداء ما يحلو لها لأنها تتمتع بالذكاء الأنثوي المتقد الذي يساعدها على انتقاء إطلالاتها.

ورغم أنها عضو بارز في العائلة الملكية وزوجة ملك المستقبل، لا تمانع في تكرار إطلالاتها ما دامت ستبرز جمالها وأنوثتها.

وسلكت في أخر إطلالة لها طريقًا جديدا حيث ارتدت خلال زيارتها للحديقة الملكية في مقاطعة سوري ببريطانيا، بصحبة ماري بيري، المؤلفة والكاتبة لسيرة العائلة الملكية البريطانية أقراطًا عادية تبلغ قيمتها 1.05 دولار، وهو الثمن الذي اشترت به ميدلتون أقراطها.

وتتميز أقراط كيت بتفاصيلها المعقدة والأنيقة في الوقت ذاته، تحيطها حواف صدفية متداخلة تتناغم مع الزهور المتناثرة على فستانها الرائع؛ لتثبت بأن قيمة الأشياء في جمالها وبساطة تفاصيلها، وأنها تدعم الماركات المغمورة إذا نالت إعجابها.