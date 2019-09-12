نقل زين العابدين بن علي إلى أحد مستشفيات المملكة

وكالات(صدى):

صرّح محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بأن الرئيس التونسي السابق تم نقله إلى المستشفى في المملكة.

وأوضح المحامي، أن بن علي يعاني ” أزمة صحية “ ، إذ قال منير بن صالحة محامي بن علي: ” أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن “ .

ويقيم بن علي في المملكة منذ ثورة 2011 التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.

يذكر أنه في عام 2011 قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب.