بالصور.. النصر يختتم استعداداته للشباب

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الفريق غدًا الجمعة أمام الشباب، في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الفريق حضور رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت والمشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي، فيما انطلقت تدريبات الفريق بتدريبات لياقية متنوعة.

وطبق روي فيتوريا، في التدريبات عددًا من الجمل التكتيكية من خلال تدريبات أجراها على كامل الملعب، فيما سلمت إدارة نادي النصر مكافآت الفوز في مباراة النصر والفتح الماضية للاعبي الفريق.

وتوجه لاعبوا النصر بعد نهاية التدريبات إلى معسكر الفريق استعداداً المباراة الغد والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي.