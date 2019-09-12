الهريفي يدافع عن رينارد ويهاجم الإداريين

ماجد محمد(صدى):

علق اللاعب الدولي السابق والناقد الرياضي الحالي فهد الهريفي، على نتيجة المنتخب الوطني أمام اليمن مؤخرًا.

وقال مغردًا عبر ” تويتر ” : ” نقطة مهمة لها علاقة في ما يحدث.. أي لعبة جماعية ومنها كرة القدم يجب على من يشرف عليها فنياً أن يفرق بين لاعب مركز واللاعب المكمل للمجموعة وهذا ما يحدث لمنتخبنا للأسف “.

وأضاف : ” هناك من يلعب لأنه يبرز مع مجموعة لكنه لا يجيد مهام مركز لمنتخب يتواجد فيه نخبة من أبرز وأفضل عناصر البلد.! ” .

واختتم تغريداته قائلاً: ” طيب هذا مدرب جديد ولا يلام لعدم معرفته بالعناصر من الذي اقترح عليه بعض الأسماء.. هل هناك من الإداريين من يخاف ويريد أن يعيش أو هل هناك من في الجهاز الفني يريد أن يسوي نفسه فاهم ويقترح بعض الأسماء التي تبرز في ما سميناها مكملة لمجموعة!.. ابحثوا في الأسماء التي تتكرر في منتخبنا ” .