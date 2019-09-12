في بلد خليجي.. رجل يشنق نفسه في بث مباشر أمام حبيبته

خالد الظفيري(صدى):

شنق رجل سيرلانكي نفسه في الكويت، في بث مباشر؛ ليودع حبيبته السريلانكية التي تقطن معه في البناية ذاتها.

وأجرى الرجل مكالمة فيديو مع حبيبته وهو في حالة غير طبيعية، ثم وثق عملية انتحاره شنقًا، فسارعت إليه محاولة إنقاذه، لكنها وصلت متأخرة وكان قد فارق الحياة.

وربط الرجل حبلًا في سقف غرفته وعلقه في رقبته، ووثق عملية انتحاره أمام عينيْ خطيبته في مكالمة فيديو مباشرة.

وهرعت الفتاة لانقاذ حبيبها وكسرت الباب ووجدت السيرلانكي مُلقى على الأرض، حيث قاما بمحاولة إنعاشه إلا أنهما فشلا في ذلك، فأبلغا عمليات وزارة الداخلية.

ونقل رجال الأمن فور وصولهم الرجل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة عند وصوله إليها.