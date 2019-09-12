تحذير من الجراحات بالأشعة التداخلية لعلاج السمنة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، بيانًا حول العديد من الاستفسارات التي وردت للجمعية عن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عن تدخلات جراحية و غير جراحية في علاج السمنة بواسطة الأشعة التداخلية لسد الشريان المعدي الأيسر أو غيرها مما يجري داخل الوطن وخارجه.

وأيّدت الجمعية، توخي الحيطة والحذر في استخدام هذه الوسائل في الوقت الحاضر والتي لازالت في المراحل التجريبية البحثية ولم تثبت فعاليتها ومضاعفاتها على المدى الطويل.

وأضافت: ” وأسوة بالجمعيات العالمية المختصة في مجال علاج السمنة فإن هذا الإجراء لايزال خاضعا القوانين وإجراءات البحوث والتجارب السريرية التي تخضع لاعتماد المؤسسات البحثية اولا وموافقة الجهات التشريعية بالدول المعنية وكذلك معرفة وموافقة المريض على أن الإجراء إستقصائي وبحثي تجريبي ” .

وتابعت : ” فيما يخص الوسائل العلاجية المعتمدة لعلاج السمنة فإن الجمعية تنصح بالرجوع الى موقعها الالكتروني (www . SASMBS . NET) للإطلاع على الوسائل العلاجية المعتمدة محليا وعالميا لعلاج مرض السمنة ” .