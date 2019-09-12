أحلام: لا صلح مع راغب علامة

أميرة خالد(صدى):

كشفت النجمة الإماراتية أحلام، موعد انطلاق الموسم الخامس من برنامج المواهب ” ذا فويس ” ، حيث نشرت برومو للبرنامج، جمع أصوات جميع أعضاء لجنة التحكيم.

وأكدت أحلام أن الموسم الجديد سينطلق يوم السبت الـ 21 من أيلول الجاري؛ حيث ظهر في الخلفية أصوات المدربين، حيث قال محمد حماقي: ” مستعد أكسر الرولز بتاعة البرنامج عشان خاطرك ” ، مضيفًا في مقطع آخر قائلًا: ” مش عارف هفضل أقولها لحد إمتى “.

وقالت الفنانة سميرة سعيد: ” في ابتزاز عاطفي موجود بشكل واضح ” ، مضيفةً: ” هتسمعوا وهتشوفوا هتذهلوا ” ، فيما قال راغب علامة: ” غنيتي لأحلام يعني بتستفزيني ” ، مردفًا: ” الشخصيات عندي مختلفة “.

وقالت أحلام، خلال مشاكستها لراغب علامة: ” لا صلح مع راغب علامة ” ، مضيفة: ” أعتقد السنة راح يكون عندنا أصوات كتير حلوة “.