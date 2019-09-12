لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع تمارس مهامها وأعمالها وتعتمد خطتها المستقبلية

سعيد العجل(صدى):

عُقد الاجتماع الأول للجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع، وذلك بمقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة المستقبلية وتحديد متطلبات العمل للمرحلة القادمة.

وقد شارك الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم وأعضاء اللجنة برئاسة الدكتور / عبدالحميد بن عبدالله الحرقان، وعضوية كل من: الدكتور / عبدالله بن حسين الشهري، والدكتور / عبداللطيف بن محمد آل الشيخ، والدكتور / عبدالرحمن بن أحمد الماجد، والدكتور / محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

هذا وقد أكد رئيس اللجنة الحرقان أن هذا الاجتماع هو نقطة انطلاق اللجنة لممارسة مهامها واختصاصاتها للنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 29 / 5 / 1425هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439 هـ .

وثمن السويلم الثقة الكريمة بإعادة تشكيل اللجنة وحرص القيادة رعاها الله على دعمها في حفظ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ورعايتها وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعتبر المملكة طرفاً فيها.