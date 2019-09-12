احذري.. وضعية خطأ أثناء إرضاع طفلك تٌسبب الوفاة

أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء من وضعية قج تلجأ إليها الأمهات لإرضاع أطفالهن؛ لافتين إلى أن تلك الوضعية قد تكون قاتلة للرضيع.

وتظن بعض الأمهات أن الاستلقاء أثناء الرضاعة للحصول على بعض الراحة يسهل من عملية الرضاعة.

وقال خبراء صحيفة ” تايمز أوف إنديا ” ، إنه قد تصبح تلك الوضعية قاتلة لرضيعك؛ لأنه من المحتمل أن يصل الحليب إلى رئتي صغيرك.

وأشار الخبراء إلى أن تلك الوضعية تزيد من خطر إصابة الرضيع بعدوى الأذن، حيث قد يتسرب الحليب من الفم ويصل إلى أذنه.

لذا، يوصي الخبراء بتجنب تلك الوضعية، خاصة في الأشهر القليلة الأولى، مع ضرورة استشارة الطبيب لاختيار الوضعية الأنسب لإرضاع طفلك.