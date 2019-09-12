بعد عامين من إطلاق النار عليه.. موظف الداير: حقي في القصاص بدأ يتلاشى

خاص(صدى):

تكشف صحيفة ” صدى ” تفاصيل ما حدث مع موظف محافظة الداير بني مالك الذي تعرّض إلى طلق من مجهولين أمام منزله بالمحافظة، قبل عامين، فيما لم يتم القبض على الجناة حتى الآن.

واشتكت أسرة الموظف خالد عبدالعزيز، من عدم ضبط الجناة حتى تاريخ كتابة الموضوع، رغم تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة على المحال التجارية المجاورة وتسليممها للمحافظة وإحالتها للشرطة.

وكشف خالد لصحيفة ” صدى ” ، ما حدث معه منذ يوم الحادثة وحتى الآن، إذ أكد أنه خضع لعدة عمليات جراحية ليتمكن من الوقوف على قدمه بعدما أصابه الرصاص في فخذه وتسبب في عواقب صحية وخيمة عليه.

وأوضح المواطن لـ ” صدى ” ، أنه أجرى عملية جراحية بعد الحادث، ولم يستطع الوقوع على قدميه من دون استخدام العكازات الطبية حتى شهر ذو القعدة.

وفي ٢٥ من الشهر المذكور، تم إجراء عملية جراحية ثانية له بمدينة الملك فهد الطبية على يد الدكتور عمرو الحقيل لإعادة ترميم الساق ولإعادة ٧٠٪ من طبيعتها بعد أن تسبب الطلق الناري في تفتيت عظم الساق، ولم تنجح العملية الأولى التي أجريت في مستشفى صبيا العام من إعادتها إلى وضعها الطبيعي، وفقًا لتصريح الموظف لـ ” صدى ” .

وأكد الموظف لـ ” صدى ” ، أن حقه في القصاص من الوافد للمملكة بطريقة غير مشروعة بدأ يتلاشى؛ لعدم القبض على الجناة حتى تاريخه، بالرغم من التقاط كاميرات المراقبة لإحدى المتاجر بمحافظة الداير بني مالك، فيديو للمركبة التي كان يقودها شاب كان قد ضرب موعدا مع الجناة قبل لحظات من تنفيذ الجريمة .

كانت ” صدى ” قد نشرت تقرير بعنوان عن الموظف تكشف فيه عن تفاصيل الحادثة، وطلب المواطن حينها المحافظة والشرطة بالتحرك العاجل، قائلًا : ” أبنائنا تطلق عليهم النار أمام أبصارنا والمخدرات وكافة الممنوعات تروج فى وضح النهار ولا حسيب ولا رقيب. والضحايا فلذات أكبادنا وعماد مستقبلنا من شباب الوطن ” .

للإطلاع على تفاصيل الحادثة منذ البداية.

اقرأ أيضًا: