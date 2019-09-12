بالصور.. هنا الزاهد تحلّق بفستان سندريلا في حفل زفافها

القاهرة(صدى):

احتفل الفنان الشاب أحمد فهمي، مساء أمس الأربعاء، بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، وذلك في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

ونجحت ” الزاهد ” في خطف الأضواء بفستان زفافها الذي استغرق تصميمه فترة طويلة على أيدي مصمم الأزياء سامو هجرس، والذي تم إعادة تصميمه أكثر من مرة استعدادًا لحفل الزفاف.

وظهرت ” هنا ” بفستان باللون الأبيض مع أكمام طويلة وتنورة واسعة، وبفتحة كبيرة من الرقبة حتى الصدر مثل فساتين أميرات عالم ديزني.

وقال ” هجرس ” في تصريحات له: “هنا الزاهد من أبرز المتابعين لعالم الموضة، وكان في توتر وبروفات كتير قبل حفل الزفاف لكن نجحنا نعالج الكلام ده”.

وأضاف أن التصميم استغرق أكثر من 5 أشهر، وكان هناك بروفة بشكل أسبوعي، مؤكدًا أن ” هنا ” فضلت استخدام الورود في الفستان قبل أن يتم إعادة تصميمه مرة أخرى لأنه لم ينل إعجابها.