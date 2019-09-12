بالصور.. هنا الزاهد تحلّق بفستان سندريلا في حفل زفافها
احتفل الفنان الشاب أحمد فهمي، مساء أمس الأربعاء، بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، وذلك في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن.
ونجحت ” الزاهد ” في خطف الأضواء بفستان زفافها الذي استغرق تصميمه فترة طويلة على أيدي مصمم الأزياء سامو هجرس، والذي تم إعادة تصميمه أكثر من مرة استعدادًا لحفل الزفاف.
وظهرت ” هنا ” بفستان باللون الأبيض مع أكمام طويلة وتنورة واسعة، وبفتحة كبيرة من الرقبة حتى الصدر مثل فساتين أميرات عالم ديزني.
وقال ” هجرس ” في تصريحات له: “هنا الزاهد من أبرز المتابعين لعالم الموضة، وكان في توتر وبروفات كتير قبل حفل الزفاف لكن نجحنا نعالج الكلام ده”.
وأضاف أن التصميم استغرق أكثر من 5 أشهر، وكان هناك بروفة بشكل أسبوعي، مؤكدًا أن ” هنا ” فضلت استخدام الورود في الفستان قبل أن يتم إعادة تصميمه مرة أخرى لأنه لم ينل إعجابها.
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