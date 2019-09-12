منع ياسمين الخطيب من الظهور إعلاميًا

القاهرة(صدى):

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر، الخميس، قرارًا يفيد بمنع الإعلامية ياسمين الخطيب من الظهور في وسائل الإعلام ووقف برنامجها ” شارع النهار ” الذي يعرض على قناة النهار المصرية.

وجاء قرار النقابة على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور في وسائل الإعلام وتقديمها برامج رسمية، وفقا لبيان نقابة الإعلاميين في مصر.

وتقدمت ياسمين الخطيب بالفعل للنقابة من أسبوع بالمستندات اللازمة من أجل الحصول على تصريح ظهورها على الشاشة، إلا أن النقابة أوقفت برنامجها اليوم.

وكانت الإعلامية أعلنت انضمامها لبرنامج ” شارع النهار ” في شهر أبريل الماضي، موضحة وقتها أن البرنامج لن يكون مقتصرًا على الاهتمام بمظهر النساء الخارجي، بل سيكون معنيًّا بكل ما يخص المرأة العربية، من مشكلات اجتماعية وموضة وتجميل ومطبخ، وغيرها كثير مما يهم النساء بشكل خاص والأسرة بشكل عام.