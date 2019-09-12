تخفيض سعر تذكرة قطار الحرمين السريع بمناسبة اليوم الوطني 89

نايف السالم(صدى):

أعلن قطار الحرمين السريع، عن تخفيض سعر تذكرة القطار إلى 89 ريالًا؛ بمناسبة اليوم الوطني 89.

وأشار إلى أنه يمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات وللحجز من خلال الرابط التالي هنــــــــا.

وأضاف أن العرض يسري على الدرجة الاقتصادية يوم 23 سبتمبر فقط.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني في 23 سبتمبر، إذ يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادي الأولي 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.