على غرار عمرو وردة .. النني يتحرش بفتاة تركية عبر انستجرام

طلال الغامدي(صدى):

فجرت فتاة تركية مفاجأة بنشرها محادثات لها مع اللاعب المصري المحترف محمد النني والمنتقل لبشكتاش التركي خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ” fanatik “ التركية، إن الفتاة التي تلقب بـ ” ظاهرة إنستجرام ” و قامت بنشر محادثات لها مع النني الذي حاول التواصل معها على طريقة عمرو وردة نجم منتخب مصر.

وتعرض عمرو وردة لموقف مشابه، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا، بعد تسريب فيديوهات مسيئة واتهامه بالتحرش من قبل عارضة أزياء، ما أدى إلى استبعاده من قائمة منتخب مصر، قبل أن يتدخل اللاعبون ليضغطوا على اتحاد الكرة المصري وينجحوا بإعادته لمعسكر المنتخب.

وحتى الان لم يٌعلق النني على صحة هذه المحادثات من عدمها.