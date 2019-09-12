ضبط مركبات وإحباط عمليات تهريب في الأفلاج

علي القحطاني(صدى):

تمكن مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من ضبط مركبات مسروقة وسلاح ناري، وإحباط تهريب عمالة مخالفة لنظام الإقامة، خلال الأسبوع الماضي.

وتفصيلًا، أطاح رجال الأمن بالأفلاج، بمركبتين مسروقة كما تم ضبط سلاحًا ناريًا، بالإضافة إلى التصدّي لمحاولة تهريب مخالفين لنظام الإقامة.

وتمكن رجال الأمن في المركز، من الإطاحة بأربع قضايا مخدرات كانت يقظة رجال الأمن لها بالمرصاد، فيما تم تحرير محاضر لجميع الحالات، وتسليم المتورطين والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.