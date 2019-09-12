هاني رمزي يكشف سبب تشابه اسم فيلمه الجديد مع أغنية عمرو دياب

القاهرة(صدى):

كشف الفنان هاني رمزي، سبب إطلاق اسم ” نوم الثلاثاء ” على فيلمه الجديد، بالتشابه مع أغنية النجم عمرو دياب ” يوم ثلاث ” ، واختيارهما لنفس اليوم.

وقال ” رمزي ” في تصريحات له، إنه تم اختيار اسم الفيلم من فترة طويلة وإعلانه بالتزامن مع أغنية عمرو دياب جاء بالصدفة البحتة.

كما علق ” رمزي ” على هجوم بعض المتابعين على الفنانين خاصة بعد واقعة الفنانة عبير صبري، مشيرًا إلى أنه لن يرد على هجوم المتابعين لأنه اعتاد على ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن الهجوم أصبح جزء من حياة الفنان.

ولم يكشف الفنان المصري عن موقفه من برامج المقالب في الفترة الحالية، خاصة برنامجه الرمضاني، مشيرًا إلى أنه سيعود للسينما بكثافة في الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة عبير صبري قد قامت بتوبيخ جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، بسبب أحد تعليقات الجمهور.