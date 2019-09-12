بعد حادث مدرسة الرياض..باحثة : الألعاب الإلكترونية تجعل العنف طبيعي للأطفال (فيديو)
أوضحت هنادي داود باحثة متخصصة في علم اجتماع الانحراف والجريمة، خطورة تعرض الأطفال لمحتوى به عنف على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
وقالت الباحثة خلال لقاءها في برنامج ” ياهلا ” إن تعرض الأطفال لجرعات عالية من العنف عبر محتوى مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية يساعد على ممارسة الطفل له، ويجعل من مشهد العنف مشهدا عاديا عند الأطفال.
وأضافت : حادث طفل مدرسة الرياض مروعة، وما هز المجتمع هو تبني أطفال لهذا السلوك العنيف، وعدم وضعهم الاعتبار لسلطة المجتمع.
أ. هنادي داود – باحثة متخصصة في علم اجتماع الانحراف والجريمة:
تعرض الأطفال لجرعات عالية من العنف عبر محتوى مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية يساعد على ممارسة الطفل له، ويجعل من مشهد العنف مشهدا عاديا عند الأطفال..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/V4uemWlIag
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 12, 2019
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