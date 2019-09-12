بعد حادث مدرسة الرياض..باحثة : الألعاب الإلكترونية تجعل العنف طبيعي للأطفال (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هنادي داود باحثة متخصصة في علم اجتماع الانحراف والجريمة، خطورة تعرض الأطفال لمحتوى به عنف على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وقالت الباحثة خلال لقاءها في برنامج ” ياهلا ” إن تعرض الأطفال لجرعات عالية من العنف عبر محتوى مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية يساعد على ممارسة الطفل له، ويجعل من مشهد العنف مشهدا عاديا عند الأطفال.

وأضافت : حادث طفل مدرسة الرياض مروعة، وما هز المجتمع هو تبني أطفال لهذا السلوك العنيف، وعدم وضعهم الاعتبار لسلطة المجتمع.