وكالة الاستثمار بأمانة عسير تعقد ورشة عمل بوابة التأجير المؤقت

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة منطقة عسير مساء أمس برئاسة وكيل الأمين للاستثمار وتنمية الإيرادات فيصل ال غانم وبحضور مدراء الاستثمار بالوكالة وبلديات المنطقة ورشة عمل تحت عنوان “البوابة الاستثمارية للتأجير المؤقت” حيث تم شرح الضوابط الخاصة باللائحة المعتمدة مؤخرا وكذلك آلية إدخال و استخدام البوابة الإلكترونية وفرص تغذيه المنصة والعمل عليها والتي تهدف الى تشجيع المستثمرين وتسهيل آلية تقديمهم على هذه الفرص .

وقد شدد ال غانم خلال هذا الاجتماع ضرورة تحسين مستوى الايرادات والحرص على متابعتها بشكل دوري والرفع بالمعوقات التي تواجه تأخير استحصال قيمة العقود المتعثرة لدى الجميع لمعالجتها وفق الانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .