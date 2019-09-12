بالفيديو.. الشرطة الكويتية تطارد شاب سرق سيارة تابعة للجيش

خالد الظفيري(صدى):

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمطاردة خطيرة لأحد الأشخاص، بعد سرقة مركبة تابعة للجيش الكويتي.

وقالت رئاسة الأركان العامة بالكويت في بيان لها، إن مواطن عشريني تمكن من سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش، ونجحت وزارة الداخلية في القبض عليه وجاري التحقيق معه.

ولم تكشف رئاسة الأركان بالجيش الكويتي، عن نوايا المواطن العشريني وسبب سرقة سيارة الجيش، مشيرة إلى أن التحقيقات الجارية ستكشف الدوافع الخفية له.