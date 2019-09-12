إصابة 31 شخصًا.. تفاصيل حادث رنية – الخرمة

علي القحطاني(صدى):

شهد طريق رنية – الخرمة، اليوم الخميس، حادث انقلاب حافلة بسبب انفجار أحد الإطارات، أسفر عن 31 شخصًا.

واستعدت ستة مستشفيات للتعامل مع الحادث، حيث تلقت ” صحة الطائف ” بلاغاً عن الحادث، ما أدى إلى إرسال تسع فرق طبية إلى مكان الحادث.

وصرّح المتحدث الرسمي لـ ” صحة الطائف ” ، عبدالهادي الربيعي، بأن العمليات قامت بتحريك الفرق حيث تبيّن وجود عدد من المصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الخرمة العام حيث وصل إلى 31 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي: ” عند الساعة ٥.٤٧ مساء اليوم الخميس، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عن وجود حادث انقلاب لمركبة من نوع حافلة تقل عددًا من المعتمرين وكان البلاغ المبدئي يفيد بوجود ٢٠ إصابة ” .

وأضاف: ” على الفور تم توجيه عدد ٩ فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وتم طلب الدعم من قبل صحة الطائف حيث تم إرسال ٦ فرق إسعافية ” .

وتابع: ” عند وصول أول فرقة للموقع تبين أن عدد الإصابات المتبقية بالموقع ٢٨ حالة إسعافية، فيما تم نقل أربع حالات قبل وصول الفرق الإسعافية ” .

وأكد أنه على أثر ذلك تم القيام بعملية الفرز، وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة لجميع الإصابات لحين وصول فرق الدعم، وعند وصول الفرق تم نقل ١٩حالة إسعافية عن طريق الهلال الأحمر فيما تم نقل تسع حالات عن طريق إسعافات الصحة لمستشفى الخرمة العام، حيث كان هناك إصابتان صُنفتا بالخطيرة، فيما تراوحت عدد الإصابات المتبقية من بسيطة إلى متوسطة.