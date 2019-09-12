صحة عسير تنفذ فعالية علمية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة عسير بالتعاون مع مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال فعالية علمية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي 2019م والذي كان بعنوان ” الألم المزمن ” ؛ وذلك برعاية سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري وبحضور أكثر من ٢٠٠ متخصص ، ومشاركة كافة أقسام العلاج الطبيعي بالمنطقة والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي ( سبتا ) وجمعية الإعاقة الحركية بعسير ( عازم ) وجمعية الأطفال المعوقين.

وبينت صحة عسير أن الفعالية بدأت بافتتاح المعرض بحضور مدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله بن عوض الوادعي و مدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة عسير الأخصائي محمد بن سعيد المشعل.

حيث شملت الفعالية محاضرات علمية عن أحدث المعلومات والحقائق العلمية عن موضوع الألم المزمن ألقاها نخبة من المتخصصين في العلاج الطبيعي بالمنطقة ومعرض تعريفي لجميع الزوار تضمن أركان توعوية تناولت التعريف بالأمراض والحالات التي تستدعي العلاج الطبيعي ، إضافة الى توفير ركن فحص واستشارات مجانية للزوار وشرحاً للنشاطات الحركية وفوائدها من قبل اختصاصيين مؤهلين.

الجدير بالذكر أن هذا اليوم يأتي موافقًا لاحتفال الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي والمنظمات التابعة له حول العالم والذي يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام ويهدف إلى أن يكون يوماً داعماً لكل الاختصاصيين في العالم، ومحفزاً لهم على تقديم المزيد من العناية الإنسانية بالمرضى ، والاهتمام بتطوير ذواتهم ، وتطوير هذه المهنة لتحقق ما وضع لها من أهداف وأيضاً للتعريف ورفع الوعي المجتمعي بما يقدمه التأهيل الطبي بكافة تخصصاته والعلاج الطبيعي على وجهه الخصوص من خدمات صحية وتعزيز مفهوم النشاط البدني وأهميته في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض كذلك التقليل من المضاعفات التي تصاحب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والضغط والسكري والتى يكون فيها الخمول البدني أحد الأسباب المؤدية إلى هذه الأمراض.