شاهد.. ميجان ميركل تضطر لترك مناسبة لإرضاع آرشي

ترجمة: سمية سليم(صدى):

اضطرت الدوقة ميجان ميركل، زوجة الأمير هاري الوريث السادس للعرش البريطاني، إلى مغادرة أحد المناسبات سريعًا لإطعام رضيعها أرشي.

وأخبرت ميجان، الضيوف أنها اضطرت للعودة إلى المنزل لإطعام طفلها بعد إطلاق مجموعتها الجديدة من الملابس اليوم الخميس.

وكانت دوقة ساسكس في لندن لإخبار مجموعة من خبراء الأزياء عن مشروعها Smart Works الذي ابتكرته بالاشتراك مع جون لويس وجيجاو وماركس آند سبنسر وصديقتها مصمم الأزياء ميشا نونو.

وتحدثت ميجان عن آرشي، مع مجموعة من الأشخاص الذين استخدموا Smart Works، وقالت: ” يجب أن أعود إلى الطفل ، إنه وقت للإطعام ” .

قالت مصادر مطلعة في رويال أن ميغان تقوم بالرضاعة الطبيعية، وأن منزل الزوجين ge يبعد حوالي ساعة بالسيارة عن شارع أوكسفورد، حيث أقيم حدث اليوم.