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وظائف تقنية شاغرة في شركة سمة بالرياض

وظائف تقنية شاغرة في شركة سمة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة السعودية للمعلومات الائتمانية ” سمة ” ، باب التقديم إلى عدة وظائف تقنية شاغرة؛ للعمل بالشركة في الرياض.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ، أن الوظائف متاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- أخصائي إدارة المحتوى Content Management Specialist:

– درجة البكالوريوس في تخصص مُناسب.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التحرير.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مسؤول قاعدة البيانات Database Administrator:

– درجة البكالوريوس في تخصص ” علوم الحاسب، هندسة تقنية المعلومات ” أو ما يعادلها.

– لا يٌشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مُدير التحليلات والتقارير Analytics & Reporting Manager:

– درجة البكالوريوس في تخصص ” تحليلات البيانات، نظم المعلومات الإدارية ” أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل 6 سنوات في مجال تحليل البيانات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس 2019/09/12م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي

يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة

للتقديم اضغط هنا .


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