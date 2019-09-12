الامير عبدالعزيز الفيصل يتفقد ميدان الطائف لسباقات الهجن

عبد العزيز القثامي(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة اليوم (الخميس)، ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، الذي يشهد هذه الأيام سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في نسختها الثانية

واطمأن سمو الأمير عبدالعزيز على الاستعدادات في مضمار الهجن الذي سيشهد خلال الأيام القادمة انطلاق أشواط الرموز على سيف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشاهد سموه كافة الاستعدادات والتجهيزات في الميدان، حيث التقى سموه خلال جولته بعدد من المسؤلين وأعضاء اللجنة المنظمة، موجها بضرورة التزام كافة المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق الفائدة والهدف للجميع، بما يسهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة الآباء والأجداد، وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير؛ باعتبارها جزءا من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.

ورافق سموه خلال هذه الجولة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن.