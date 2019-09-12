بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لمواجهة الفيحاء وكاريلو ينضم غدًا

ماجد محمد(صدى):

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، مرانه الرئيس تحضيرًا لمواجهة ضيفه فريق الفيحاء، مساء يوم بعد غد السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، كما تخلل التدريب تدريبات وجمل تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

ويصل محترف الفريق البيروفي ” أندري كاريلو ” مساء اليوم إلى الرياض، على أن يلتحق بالتدريبات يوم الغد.

يختتم الفريق تحضيراته الميدانية للقاء ” الفيحاء ” بمران مغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الغد.

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