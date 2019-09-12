ستيني فرنسي يطعن محجبة أمام زوجها وطفليها

باريس(صدى):

أقدم رجل في السأقدم ستيني فرنسي مخمور على توجيه طعنات بالسكين لسيدة محجبة أمام زوجها وطفليها، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال شهود عيان إن المعتدي اقترب من السيدة في أحد شوارع بلدة وسط فرنسا، متظاهرًا بأنه يريد أن يسألها عن معلومة ما، ثم ارتمى عليها فجأة وألقاها أرضًا، وبدأ بتوجيه الطعنات بسكين إلى جسدها وفقًا لموقع “لوباريزيان”.

ووقع ذلك بسرعة أمام أعين زوج الضحية وطفليها الصغيرين، أحدهما في الثالثة والآخر في الثانية عشرة من العمر، وقد تدخل جنديان لتوقيف المعتدي الهائج والسيطرة عليه.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على الرجل الذي تبيّن أنه في حالة سكر، أما الضحية فنقلت للمستشفى بحالة خطرة، وقد أصيبت على مستوى العنق والظهر والقفص الصدري.