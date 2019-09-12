سحلية تتسبب في ضبط رجل مع سيدتين في سرير واحد

كوالالمبور(صدى):

أعلنت إدارة الشؤون الدينية في ماليزيا، أنها اعتقلت شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بعدما تم ضبطه مع فتاتين في سرير واحد بأحد المنتجعات السياحية بولاية ترينغانو.

وكشف الرجل تفاصيل الواقعة، بأنه ذهب مع زوجته في رحلة بأحد المنتجعات السياحية مع زوجته واستأجر أحد الأكواخ للمبيت به.

وفوجئ الرجل ليلًا بسيدة أخرى تهرب إلى الكوخ الخاص به هربًا من السحالي، قبل أن يدخل فريق من موظفي الشؤون المدنية للتفتيش على المخالفين.

وعلى الفور أمر الفريق باعتقال الرجل والسيدتين للتحقيق في الواقعة.