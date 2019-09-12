من جديد.. بدون يُهدد بالانتحار لعدم قبول المدارس أبنائه (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

في مواصلة لمسلسل إهدار حقوق البدون ومعاناتهم في الكويت، هدد شخص بالانتحار داخل مبنى وزارة التربية بعد مراجعته الوزارة بقصد تسجيل أبنائه في المدرسة وعدم تمكنه من ذلك.

وراجع الرجل من فئة ” البدون ” الوزارة عدة مرات لتسجيل أبنائه في المدرسة إلا أن محاولاته باءت بالفشل، مما دفعه إلى الصراخ والتهديد بالانتحار وإلقاء نفسه من الدور الأول.

وذكر المصدر أنه تم إقناع الرجل بالعدول عن محاولة الانتحار وتهدئته من قبل عدد من الموظفين والمراجعين، وإبلاغ رجال الأمن والإسعاف الذين حضروا على الفور إلى ديوان عام الوزارة وتعاملوا مع الموقف.

وناشد عدد من البدون في وقت سابق وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي لقبول أبنائهم في نظام المنازل لإكمال تعليمهم.