بالفيديو.. خالد الفاخري: اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم للعمل الـ 35 عاما شرط باطل
علق خالد الفاخري الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على عاطلون تجاوزوا الـ ٣٥ عاما يشتكون من شرط يحرمهم عن العمل.
وقال الفخري خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” إن الجمعية تستقبل الشكاوى فيما يتعلق بموضوع التمييز في سن العمل، وتعمل على متابعتها مع الجهات المعنية.
وأضاف: اشتراط بعض الجهات ألا يتجاوز سن المتقدم للعمل الـ 35 عاما شرط باطل لا يحق لأي جهة لأن النظام لم يحدد حد أعلى لشغل الوظائف حتى سن الستين.
كوكو لولو 222[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
كذابين القطاعات العسكرية كلها كاتبين مايتجاوز 35 عام واذا جيت تسجل اون لاين يقول لك الموقع ان عمرك تجاوز المطلوب يعني مبرمجة على 35 ويقفل عليك النظام طبعا لانة مربوط بالاحوال والوظايف المدنية صحيح مو حاطين السن ولاكن مايقبلون اصلا الي عمرة يتعدى 27 واخص بكلامي البنوك واذا جيت لاي وظيفة وانت عمرك فوق 35 يسالك ليش كل هالسنين عاطل هههههههههههههههههههههه وربي شي يضحك طيب منكم حتى الجامعات ماتقبل الي متخرج اكثر من 5 سنوات وربي انها انظمة عقيمة انا شخصيا عمري 37 قفلوها بوجهي كلما اقدم على الجامعة انرفض ايامها بسبب النسبة سيئة جدا يوم كنت توني متخرج ويوم صار عمري 37 وصار على شهادتي اكثر من 15 سنة انرفضت من الجامعة لسبب ثاني اني تجاوزت ال 5 سنوات للقبول شف التحجير كيف والمشكلة وزارة التعليم العالي برضو مقفلة عليك الابتعاث الا لحسابك الخاص يعني بالاخر تقفل على حسابك وخارج المملكة تتمرمط بجد انجازاتك ياوزارة التربية والتعليم عظيمة بجد ماقد مر عليها وزير الا صراحة كفو كفوووووووووووووو هههههههههههههههههههههه اقول وربي يشهد ماضيعنا الا هالاشكال هذي خلنا ساكتين وحسبي الله على من حط هالشروط وهدم حياتي وحيات امثالي الان لامستقبل ولا وظيفة ولا جامعة ولا زواج ولا ابناء ولا سكن وشكرا لك يابلادي كم خدمتي ابنائك بجد شكرا