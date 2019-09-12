بالفيديو.. خالد الفاخري: اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم للعمل الـ 35 عاما شرط باطل

عادل الحربي(صدى):

علق خالد الفاخري الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على عاطلون تجاوزوا الـ ٣٥ عاما يشتكون من شرط يحرمهم عن العمل.

وقال الفخري خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” إن الجمعية تستقبل الشكاوى فيما يتعلق بموضوع التمييز في سن العمل، وتعمل على متابعتها مع الجهات المعنية.

وأضاف: اشتراط بعض الجهات ألا يتجاوز سن المتقدم للعمل الـ 35 عاما شرط باطل لا يحق لأي جهة لأن النظام لم يحدد حد أعلى لشغل الوظائف حتى سن الستين.