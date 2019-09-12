مدير جامعة الملك خالد يدشن نظام مباشر للاستفسارات والملاحظات

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في مكتب معاليه صباح اليوم الخميس “نظام مباشر”، وهو عبارة عن خدمة إلكترونية مقدمة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والزوار.

وأكد السلمي أن الجامعة حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع المستفيدين والإجابة على تساؤلاتهم وتلبية احتياجاتهم في سبيل الاهتمام بكل من شأنه تطوير الخدمات والرقي بالعملية الأكاديمية مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الجامعة.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر أن هذه الخدمة تهدف إلى تعميق علاقة الجامعة مع جميع المستفيدين وتلبية الاحتياجات وتذليل العقبات وتوجيه الإرشادات للمستفيدين، ورفع مستوى تلقي الاقتراحات والملاحظات وإنجاز حل الشكاوى والبلاغات في وقت قياسي وبشكل احترافي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال سماع أصواتهم وإيصالها لمسؤولي الجامعة مما يسهم في رفع رضا المستفيد.

وتقوم خدمة مباشر على نظام يساعد المستفيدين على إيصال أصواتهم وشكاواهم لجميع جهات الجامعة وإمكانية الرفع إلى المسؤول الأول في الجامعة، والذي يستطيع من خلال هذه الخدمة متابعة كل ما يطرح على جميع الأنظمة ومعرفة ما يتم حيالها.