باستخدام القهوة والحليب.. طريقة فعالة للقضاء على تجاعيد البشرة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر علامات التقدم في السن من أكثر الأسباب التي تثير قلق السيدات، بالرغم من أنها عملية طبيعية تحدث للجميع مع التقدم في العمر.

وكثيرًا ما تبحث السيدات عن الوصفات وطرق العناية التي تحد من ظهور علامات التقدم في السن، ونرصد إحدى الوصفات الطبيعية التي تحد من ظهور التجاعيد باستخدام القهوة وحليب اللوز.

المكونات..

– 4 ملاعق من القهوة المطحونة

– 3 ملاعق من حليب اللوز

طريقة التحضير..

– مزج المكونات السابقة جيدًا للحصول على عجينة متماسكة

– وضع الخليط السابق على الوجه والتركيز على المناطق الداكنة

– تدليك البشرة بشكل دائري

– ترك الخليط السابق لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر ثم البارد

– تكرار الوصفة السابقة مرة أسبوعيًا