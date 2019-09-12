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17 مدرسة في مشروع توطين التدريب بتعليم عسير

17 مدرسة في مشروع توطين التدريب بتعليم عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، 17 مدرسة في مشروع توطين التدريب ، وذلك استكمالا لمشروع التوطين (مكّن) في المدارس التي نفذت المرحلتين الأولى والثانية منه .

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة الأستاذ سفر البريدي أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المدرسة من تطوير معلميها مهنيا في برامج نوعية وفقا للاحتياج التدريبي ، لافتا إلى أن مدارس التوطين تشمل سبع مدارس ثانوية : البيهقي ، وعبل ، ومدينة سلطان ، والأبناء الثالثة ، وآل سرحان ، وصقر قريش ، والفرعين ، وثلاث مدارس متوسطة : متوسطة حسن آل الشيخ ،واليقين ،والربيع بن خثيم ، بالإضافة إلى سبع مدارس ابتدائية وهي : ابتدائية التحفيظ بأبها ، ومحمد الفاتح ، والأبناء الخامسة ، والبيان ، والإمام الشعبي ، والأبناء الأولى ، وابتدائية عثمان بن عفان .


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