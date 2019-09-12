5 وظائف شاغرة للرجال لذوي الخبرة في مجموعة المجدوعي

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة المجدوعي، باب التقديم إلى 5 وظائف شاغرة للرجال لذوي الخبرة؛ للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف “، أن الوظائف المتاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- مُشرف مستودع (Warehouse Supervisor :

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مُشرف العمليات (Operations Supervisor):

– درجة البكالوريوس فما فوق مع دبلوم في الإدارة اللوجستية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُحلل التكلفة والتسعير (Costing and Pricing Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص ” التسويق “.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- مُمثل مبيعات (Sales Representative):

– درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال ” أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

5- مُدير العقود (Contracting Manager):

– درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال ” أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

كما أشارت إلى التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/09/12م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا