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5 وظائف شاغرة للرجال لذوي الخبرة في مجموعة المجدوعي

5 وظائف شاغرة للرجال لذوي الخبرة في مجموعة المجدوعي
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة المجدوعي، باب التقديم إلى 5 وظائف شاغرة للرجال لذوي الخبرة؛ للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف “، أن الوظائف المتاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- مُشرف مستودع (Warehouse Supervisor :
– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مُشرف العمليات (Operations Supervisor):
– درجة البكالوريوس فما فوق مع دبلوم في الإدارة اللوجستية أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُحلل التكلفة والتسعير (Costing and Pricing Analyst):
– درجة البكالوريوس في تخصص ” التسويق “.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- مُمثل مبيعات (Sales Representative):
– درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال ” أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– رخصة قيادة سارية المفعول.

5- مُدير العقود (Contracting Manager):
– درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال ” أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

كما أشارت إلى التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/09/12م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا


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