معالج يثقب رئتي مريضة

ويلينجتون(صدى):

اخترق أخصائي الوخز بالإبر في نيوزيلندا رئة امرأة شابة، بعدما غرز الإبر عميقا في منطقة كتفها، حيث كانت المريضة تسعى للحصول على علاج من إصابة في الذراع والرسغ، ما تسبب بألم في أعلى كتفيها وضيق في التنفس.

وقرر المختص بالوخز بالإبر وضع إبرتين في نقطة علاجية تعرف باسم Jian Jing أوGallbladder 21 أو اختصارا بـGB21.

وبقيت الإبر في مكانها لمدة نصف ساعة قبل إزالتها، وفي هذه المرحلة شعرت المريضة بألم مفاجئ في الجهة اليمنى من صدرها وضيق في التنفس. وأخبرت أخصائي العلاج بالوخز بالإبر أنها شعرت بـ ” الاختناق “.

وتم إحالتها بسرعة إلى قسم الطوارئ، وشخص الأطباء حالتها باسترواح الصدر الثنائي وهو انهيار رئوي على جانبي العضو الرئيسي في الجهاز التنفسي، بسبب ثقب في الجانب العلوي من الصدر.