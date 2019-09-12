بالفيديو.. غرفة ملابس سيئة تُغضب أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

أعرب مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن غضبه الشديد من حالة غرفة خلع الملابس في ملعب سان باولو.

وجاء ذلك قبل خمسة أيام من استضافة ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لدوري الأبطال.

وقال أنشيلوتي في بيان نقلته شبكة سكاي سبورتس ، اليوم الخميس: ” رأيت حالة غرف الملابس في سان باولو. لا أجد ما أقوله. لقد قبلت طلب النادي للعب أول مباراتين خارج الديار للسماح بإنهاء العمل في الغرف كما وعد النادي “.

وتابع : ” يمكنك بناء منزل في غضون شهرين، لكنهم لم يكونوا قادرين على تجديد غرف تبديل الملابس! أين من المفترض أن يغير اللاعبون ملابسهم خلال مباراتي سامبدوريا وليفربول؟ لقد صدمت من عدم كفاءة الأشخاص المسؤولين عن العمل “.

وأضاف المدير الفني الإيطالي : ” كيف يمكن أن تفشل بلدية نابولي وباقي الجهات المعنية في احترام الالتزامات التي تم التعهد بها؟ إنه ينم عن تجاهل وعدم وجود اهتمام بفريق المدينة “.

ونشر حساب نابولي على تويتر لقطات للغرف وعمليات بناء واسعة لم تكتمل بها قبل خمسة أيام على استضافة ليفربول، الذي يخشى من عدم انتهاء العمل قبل المباراة.

ورفض كارلو بيريغو، مدير الشركة المنفذة لأعمال التطوير مزاعم أنشيلوتي بشأن كفاءة عملية التجديد.

وقال: ” انتهى العمل في غرفة الملابس، باستثناء بعض التشطيبات الصغيرة التي سيتم الانتهاء منها غدًا. من المقرر أن يتم التسليم يوم الجمعة، وهو التاريخ الذي تم تأكيده. لسنا متأخرين، بل نلتزم بتعاقداتنا “.