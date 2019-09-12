أمانة عسير و بلدياتها تستعيد أكثر من 2 مليون م2

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها أعمال إزالة لتعديات ومبانٍ عشوائية غير مرخصة شيدت على أراضٍ تتجاوز مساحتها 2 مليون م2 في نحو 35 موقع بالمنطقة خلال الشهر الماضي .

الجدير بالذكر فإن أعمال الازالة جاءت وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، و التي تنص بسرعة التعامل مع الاحداثات ، و إزالتها فورا ، و من ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى المواقع مرة أخرى ، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة .