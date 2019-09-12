وزير التعليم يواسي والد الطالب معتز ويؤكد: أعطانا درسًا في العفو

عادل الحربي(صدى):

تقدم الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، بالتعازي في وفاة الطالب ” معتز الحارثي ” ، الذي توفي بعد شجار مع أحد زملائه في إحدى المدارس بالرياض.

وحرص ” آل الشيخ ” على مواساة والد الطالب المتوفي، مؤكدًا أن العفو الذي قدمه يعد درسًا لكافة أفراد المجتمع، داعيًا الله أن يرحم نجله ويلهمه الصبر والسلوان.

وأضاف وزير التعليم، أن والد الطالب “معتز” لم يرتاح قلبه إلا عندما عفا عن قاتل ابنه، مشيرًا إلى أن أهل الأخير لدى أهل ” معتز ” حاليًا.

وأشار والد الطالب ” معتز “، إلى أن قراره الأول عندما علم بخبر وفاة ابنه كان العفو ولم يبلغ أحدًا بذلك قبل أن تأخذ القضية مجراها.