إمارات رزق وحسام جنيد يعلنان طلاقهما بطريقة مثيرة

دمشق(صدى):

أعلنت الفنانة السورية إمارات رزق انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد بطريقة أعجبت الجماهير.

ونشرت ” رزق ” إعلان الطلاق على ” فيسبوك ” قائلة : ” أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاية أحسن إلي وإلو، بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع، واللي بيجي من الله يا محلاه “.

والغريب أن ” جنيد ” نشر نفس محتوى البوست على ” فيسبوك ” قائلا: ” أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن “.

وأثارت هذه الطريقة إعجاب الجمهور الذي وصف الثنائي بالرقي في طلاقهما.