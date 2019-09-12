بداعي الرشوة.. إيقاف الرئيس السابق لاتحاد الكرة في باراجواي مدى الحياة

طلال الغامدي(صدى):

قررت لجنة القيم المستقلة في الاتحاد الدولي ” فيفا ” يوم الخميس، إيقاف خوان أنخيل نابوت الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في باراغواي مدى الحياة كما غرمته مليون فرنك سويسري، 1.01 مليون دولار، بداعي الرشوة.

وقال ” فيفا ” في بيان لها ” كشفت التحقيقات بشأن السيد نابوت عن وقائع رشوة في الفترة بين 2012 و2015 “.

وأضاف: ” فيما يتعلق بدوره في منح عقود لشركات للحصول على حقوق إعلامية وتسويقية لمسابقات اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) “.