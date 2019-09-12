شركة طيران أمريكية تفضح ثغرة ” احجز بنصف الثمن “

واشنطن(صدى):

شن المتحدث الإعلامي لشركة الطيران الأمريكية “يونايتد”، هجومًا على أحد التطبيقات التي توفر الحجز الخفي، الذي يمكن العملاء من حجز ترانزيت ولا يظهر لشركات الطيران، مما يؤدي لتخفيض سعره.

ورد المسئول عن التطبيق على اتهامات المتحدث الإعلامي لـ “يونايتد”، بأن كل ما قاله يعد ثغرة في أسعار التذاكر وليس ثغرة في البرنامج لأنه غير مختص بوضع أسعار التذاكر.

ويعتمد التطبيق الذي يحمل اسم “سكاي بلاجد” على ميزة ليست في أي تطبيق آخر، وهي خدعة المدينة الخفية التي يعرفها محترفي السفر.

وتعتمد تلك الميزة على التوقف لمكان معين كترانزيت ثم استكمال الرحلة للمدينة المطلوبة، بحيث يكون السعر أقل من الرحلة المباشرة مرة واحدة، مما يزيد من ربح التطبيق مستغلين عبارة “احجز بنصف الثمن”.