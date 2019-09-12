وزير التعليم يُرحب بتخصيص حصة للمشي بالمدارس باقتراح من العرفج (فيديو)

نايف السالم(صدى):

رحّب وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بفكرة تحصيص حصة للمشي في المدارس، وذلك خلال لقائه بعامل المعرفة أحمد العرفج.

وخلال لقائه ببرنامج ” ياهلا” ضمن حلقته الأسبوعية ” ياهلا بالعرفج ” ، قال: ” الكيّ آخر العلاج، والوصول للمسؤول يجب أن يكون من خلال قنوات غير لبس المشلح والتوجه إلى مكتبه ” .

وأضاف: ” الوزارة تحتاج إلى توعية المجتمع بموضوع إسناد تدريس الطفولة إلى المعلمات ” .

وأوضح أن هناك تجربتان سعوديتان قابلتان للتصدير إلى العالم بكل فخر: تجربة (أبشر)، وتجربة (إدارة الوقت لدى السجناء).