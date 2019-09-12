وزير التعليم يُرحب بتخصيص حصة للمشي بالمدارس باقتراح من العرفج (فيديو)
رحّب وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بفكرة تحصيص حصة للمشي في المدارس، وذلك خلال لقائه بعامل المعرفة أحمد العرفج.
وخلال لقائه ببرنامج ” ياهلا” ضمن حلقته الأسبوعية ” ياهلا بالعرفج ” ، قال: ” الكيّ آخر العلاج، والوصول للمسؤول يجب أن يكون من خلال قنوات غير لبس المشلح والتوجه إلى مكتبه ” .
وأضاف: ” الوزارة تحتاج إلى توعية المجتمع بموضوع إسناد تدريس الطفولة إلى المعلمات ” .
وأوضح أن هناك تجربتان سعوديتان قابلتان للتصدير إلى العالم بكل فخر: تجربة (أبشر)، وتجربة (إدارة الوقت لدى السجناء).
مدرب وطني[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 19 دقيقة
اقترح لو تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع رياضة اجبارية لجميع الطلبه والمعلمين رياضة المشي لمدة ساعة من السادسة والنصف صباحا حتي الساعة السابعة والنصف صباحا يجتمعون الطلبة والمعلمين عند المدرسة والتوجه لأحد المخططات القريبة كنت اود هيئة الرياضة يسمح للطلبة والمعلمين بمارسة الرياضة في مقر الاندية وملاعب رعاية الشباب افضل لان حالات البدانة والسمنة وارتفاع الوزن في ازدياد ورياضة المشي مفيدة جدا