أرنولد شوارزنيجر يسخر من ترامب: ” مغرم بي “

واشنطن(صدى):

أكد أرنولد شوارزنيجر الممثل الهوليودي الشهير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغرم به ويحلم أن يكون مثله.

وسخر النجم الهوليودي من سؤال إحدى المجلات الأمريكية حول سبب العناد المستمر لـ “ترامب” معه قائلاً: “أعتقد أنه وقع في غرامي، ويريد أن يكون مثلي”.

وأضاف “شوارزنيجر”: “لا أعتقد أنه يخاف مني، لكني أتذكر جيدًا كيف كان معجبًا بمفتولي العضلات في مباريات المصارعة، وكيف يقفزون في الحلبة بمرونة وباستعراض”.

وأكمل: “دائمًا ما كان ترامب يطرح أسئلة عن الأمور التي تهمه عندما كان رجل أعمال، مثل كيف يمكن أداء دور له في السينما لإقناع المشاهدين، أو تصوير حلقة تؤثر على الجمهور أو تثير الرأي العام”.