التحقيق في واقعة تعامل رجل دفاع مدني بأسلوب غريب مع شاب

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، توضيحًا حول مقطع الفيديو المنتشر لرجل من الدفاع المدني يتعامل بأسلوب غير لائق مع أحد المواطنين.

وقال الدفاع المدني في تصريح مقتضب: ” مدني العاصمة المقدسة تم التعرف على (الفرد) الذي ظهر بمقطع الفيديو والذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد أنه تصرف غير مقبول وسلوك غير مهذب وسيتم إتخاذ الاجراءات النظامية بحقه ” .

وظهر الرجل في المقطع وهو يتعامل بأسلوب غير لائق مع أحد الأشخاص ويتحدث بصوت عالي ثم يقوم بالإمساك به من ملابسه.