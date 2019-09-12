التحقيق في واقعة تعامل رجل دفاع مدني بأسلوب غريب مع شاب
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، توضيحًا حول مقطع الفيديو المنتشر لرجل من الدفاع المدني يتعامل بأسلوب غير لائق مع أحد المواطنين.
وقال الدفاع المدني في تصريح مقتضب: ” مدني العاصمة المقدسة تم التعرف على (الفرد) الذي ظهر بمقطع الفيديو والذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد أنه تصرف غير مقبول وسلوك غير مهذب وسيتم إتخاذ الاجراءات النظامية بحقه ” .
وظهر الرجل في المقطع وهو يتعامل بأسلوب غير لائق مع أحد الأشخاص ويتحدث بصوت عالي ثم يقوم بالإمساك به من ملابسه.
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