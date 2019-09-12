بالفيديو.. أهمية وطريقة تركيب كاميرا في سيارتك

الرياض(صدى):

يوجد عدد من الأشياء الهامة التي يجب أن تحتوي عليها سيارتك؛ لتحمي نفسك من الوقوع في مشكلات عديدة.

ومن أهم الأشياء التي يجب أن تكون في سيارات النساء أو الرجال هي كاميرات المراقبة.

وسلط برنامج ” سيدتي ” المذاع على ” روتانا ” خليجية الضوء على أهمية تلك الكاميرات في السيارات.

وقال عبدالله البراك المختص في اكسسوارات السيارات أنه أصبح من السهل تركيب كاميرا أمامية في السيارة لتوثيق الحوادث أو تعرض السائق لأي اعتداء.

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان قد لا تنتبه النساء إلى رقم سيارة أزعجتهم من الصدمة لذلك الكاميرا توثق الواقعة وتحمي حقوقهم، ويكون حينها سهل الإبلاغ عن التعرض لاعتداء أو حادثة.