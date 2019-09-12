بالفيديو.. وسائل الإعلام العالمية تُحيط بوزير الطاقة للحصول على تصريح

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، وسائل الإعلام العالمية وهي تُحيط بوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان للحصول على تصريح قد يُؤثر على أسعار البترول العالمية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بين أوبك والدول من خارجها.

وأكد وزير الطاقة أن الهدف الرئيسي للسياسة النفطية للمملكة، هو تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وأهمية المحافظة على التماسك داخل ” أوبك ” ، والمنتجين من خارجها، وفي مقدمتهم روسيا.

وأشار وزير الطاقة إلى ثبات هذه الركيزة المهمة لسياسة المملكة النفطية، وعلى نموذج الإدارة الخاص بها، المتسم بالشمولية، فلكل دولة أهميتها بصرف النظر عن حجمها.