ضجة عارمة وهجوم حاد بعد تصريحات سفير قطر في غزة

نايف السالم(صدى):

تسببت تصريحات السفير القطري في غزة محمد العمادي، في موجة من الغضب العارمة في الأوساط الفلسطينية، والتي قال خلالها إن الفصائل الفلسطينية تستفيد ماليًا من ترك غزة في حالة نسيان.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية هذه التصريحات مسيئة بحق الفلسطينيين وإساءة واضحة لهم، كما تعزز الانقسام بينهم، لترد بقوة وحزم على هذه التصريحات.

وشن الناطق باسم حركة فتح منير الجاغوب، هجومّا حادًا على ” العمادي “، موضحًا أنه كان من الأجدر به أن يكون منصفًا في وصف الوضع في غزة وعدم تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية.

وأكد ” الجاغوب ” أن هذه التصريحات لا تخرج عن كونها محاولة لترسيخ الانفصال عبر ما يسمى ” تفاهمات التهدئة ” والتي يتم تمويلها من الخارج، قائلًا ” ليس للسلطة الفلسطينية دور في القطاع الذي تسيطر عليه حماس، ومع ذلك وكما يعلم العمادي، تواصل السلطة القيام بالتزاماتها وواجباتها نحو أهلنا في غزة “.

ومن جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن تصريحات العمادي ليست في وقتها ولا تخدم ولا تصب في مصلحة إنهاء الانقسام، لافتة إلى أنه إذا أرادت قطر مساعدة الشعب الفلسطيني، لا يعني أن تتحول هذه المساعدات إلى إغراق الفلسطينيين في أوصفاء مسيئة لهم ولأصدقائهم وأشقائهم العرب خاصة مصر.

وعلقت حماس أيضًا على هذه التصريحات المسيئة، وقال القيادي في حركة حماس وصفي فيها، إن تصريحات العمادي مغلوطة وغير موفقة وتعتمد على معلومات منقوصة، مشددًا على أن حركة حماس لا تدير القطاع بهذا الشكل.

ومن جانبه، برر ” العمادي ” تصريحاته التي أثارت الجدل، مؤكدّا أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ، وأن هناك في غزة انهيارّا شبه كامل بكل القطاعات وعلى كل المستويات.

كما أشار في تصريحاته له، أن الأوضاع تشير إلى حدوث انفجار مجهول النتائج يتخوف منه الجميع، فلا شئ يخسره المواطن الفلسطيني.