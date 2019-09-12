بالصور.. ميتسوبيشي تطرح سيارتها L200 الجديدة في السوق السعودي

علي القحطاني(صدى):

وصلت سيارة ميتسوبيشي البيك آب L200 الجديدة، إلى السوق السعودي؛ إذ طرحت شركة العيسائي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في المملكة السيارة الجديدة حمولة واحد طن.

وأطلقت الشركة، النسخة المحدثة من الجيل السادس لـ L200 بمناسبة مرور 40 عاماً على تدشين هذه الفئة لأول مرة، فيما صرّح بندر بن سعيد العيسائي، المدير العام التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات بأن الشركة أدخلت تغييرات واسعة على البيك أب الجديد، ومنها التصميم المميز علاوة على تعزيز مواصفات الأمان.

كما كشف أن تلك التغييرات التي حظيت بها هذه الفئة تفوق ما تمر به أي من مثيلاتها في السوق بهدف تدعيم مكانتها في الأسواق ومنحها قدرة أوسع على المنافسة.